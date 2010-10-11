Каля 2 трыльёнаў рублёў накіруюць на птушкагадоўлю ў бліжэйшую пяцігодку ў сталічным рэгіёне

Гэта дазволіць поўнасцю выключыць «птушыны імпарт». Зрэшты, не «валам» адзіным. Паводле старшыні Мінаблвыканкама Барыса Батуры, у абласной праграме развіцця птушкагадоўлі ўпор зробяць на якасць. Таму на парадку дня – мадэрнізацыя прадпрыемстваў. Толькі так можна скласці канкурэнцыю замежным вытворцам і змацавацца на рынках.
Два інвестпраекты зараз рэалізуюць на Смалявіцкай бройлернай птушкафабрыцы. Гэта будаўніцтва інкубатару і 5 птушнікаў. Частку сродкаў прадпрыемства возьме ў крэдыт, частку укладзе сваіх. Дапаможа і нямецкі інвестар. Абсталяванне – бельгійскае – паступіць да канца года. На гэтых праектах фабрыка не спыніцца.
Дзякуючы мадэрнізацыі і ўкараненні міжнародных стандартаў якасці, птушкафабрыка разлічвае выйсці на сусветныя рынкі. У прыватнасці, на рынкі Еўрасаюза і Кітая. Дарэчы, у Паднябесную кіраўніцтва прадпрыемства нядаўна ездзіла. За вопытам. «Узялі на аловак» вытворчасць курыных лапак. Пробную партыю ўжо выпусцілі. Рэалізоўваць пакуль будуць на ўнутраным рынку, але Кітай не выключаюць.