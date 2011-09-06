Калинин: Прежними останутся условия кредитования для многодетных семей и для категорий социально незащищенных слоев населения, которые прописаны в указе №185

Правительство выносит на рассмотрение главе государства предложение изменить условия выдачи льготных кредитов на строительство жилья, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

«Я пока не могу сказать, чем эти изменения будут отличаться от предыдущих, но прежними останутся условия кредитования для многодетных семей и для категорий социально незащищенных слоев населения, которые прописаны в указе №185. Для них мы предлагаем кредит под 5% на 20 лет», - отметил Анатолий Калинин. Остальные нуждающиеся, которые не входят в прописанную в указе категорию, будут строить жилье на общих основаниях, согласно условиям банка.

«Также правительство предлагает новые условия кредитования для жителей сельских поселений численностью до 20 тыс. человек. Раньше сельским жителям предоставлялся кредит под 1% на 40 лет, сейчас мы предлагаем - 3% на 20 лет», - сообщил вице-премьер. Анатолий Калинин отметил, что такие условия кредитования, как 1% на 40 лет, подразумевают под собой «получение по сути бесплатной квартиры».

«Сейчас мы должны находить новые формы кредитования. Для этого правительство неоднократно совещалось с финансовыми органами, банковским сектором. Это пока проектные предложения, но в ближайшее время они будут рассмотрены», - отметил он.



Анатолий Калинин подчеркнул: «Экономика страны сейчас говорит о том, что прежней доли льготного кредитования на строительство жилья государство позволить себе уже не может. Но мы продолжим строить жилые дома для тех, кто нуждается, а те, кто имеет жилье, но кому недостаточно метров для проживания, будут вынуждены искать менее льготные условия».