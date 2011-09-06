Калинин: Мы предлагаем гражданам участки в 15-30 км от Минска, их у нас достаточно

В Беларуси подготовлен проект указа о выделении земельных участков для нуждающихся под индивидуальное строительство. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

«В указе предложен ряд мер защиты: человек, который получил земельный участок, не сможет продать его на протяжении длительного периода», - сообщил Анатолий Калинин. Так, владелец участка должен поставить на нем коробку, окна, накрыть кровлей, только после этого через 8 лет он получит право реализовать его. Это, по мнению вице-премьера, позволит отпугнуть спекулянтов, которые есть в этом бизнесе. «А те, кто получают участки и будут строить, не будут иметь никаких ограничений и проблем», - подчеркнул он.



Анатолий Калинин сообщил, что на строительство дома на участке будет отведено 5 лет. Далее по уважительной причине этот срок может быть продлен еще на 3 года по согласованию с местными органами. Затем при необходимости владелец участка может законсервировать строительство еще на 2 года. «Таким образом, у владельца участка есть 10 лет на строительство дома, и только потом через 8 лет он будет иметь право его продать», - подчеркнул заместитель премьер-министра.



Сегодня в очереди нуждающихся находятся 50 тыс. человек, сообщил вице-премьер. «Глава государства поставил задачу в этом году обеспечить всех нуждающихся, в первую очередь тех, кто проживает на этих территориях», - отметил он. Сегодня государство готово предложить нуждающимся 65 тыс. участков, но все хотят получить участки или в Минском районе, или в пригородах областных центров. Вице-премьер подчеркнул, что хоть в Минском районе и есть проблема с участками, в самой области свободных территорий предостаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся, и еще есть резерв. «Мы предлагаем гражданам участки в 15-30 км от Минска, их у нас достаточно. Так что спрос и предложение будут сбалансированы», - сказал он.