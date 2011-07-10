Какова ситуация в белорусских банках и магазинах в настоящее время?

Ситуация на валютном рынке Беларуси возвращается в спокойное русло. Доллары и евро в обменники белорусы возвращать пока не смешат, но курс иностранных денег стабилизировался. И не только по официальным ставкам.

Весенние слухи о том, что доллар сможет взять десятитысячную планку, сошли на нет. Американский на сером рынке в последние недели уверенно пикировал, задержавшись сегодня на шести с небольшим тысячах. Это минимальный за последнее время отрыв от официального курса.

А вот рублевые депозиты в банках, как никогда привлекательны. Разместив сбережения, через год можно будет забрать, как минимум, на треть больше. А вот для отечественных магазинов временные трудности, похоже, пошли на пользу. Скидки, бонусы да и вообще гибкий подход к покупателю – теперь непременные атрибуты торговли.

Деньги любят тишину, но про затишье в работе никто не говорил. Только в этом банке за полгода список кредитополучателей пополнился более чем восемью сотнями субъектов хозяйствования. Да и, в общем, темпы пополнения клиентской базы вдвое быстрее предыдущих лет. Иметь такие возможности, казалось бы, в нелегкое время можно, говорят здесь. Если не сидеть сложа руки.

На неделе один из белорусских банков получил синдицированный кредит в 3,5 миллиардов российских рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Синдицированный от слова «синдикат». Коммерческие банки, вступая в него, выделяют средства заемщику. Понятно, предварительно все проверив и изучив ситуацию в стране, в банке и собственные риски.

Что интересно, изначально белорусский банк согласовывал займ на 3 миллиарда, но заявок от потенциальных кредиторов из России поступило даже больше, чем ожидали. И мы не отказались – констатирует зампред правления банка – ведь фактически это инвестиция в страну, и чем она больше, тем лучше.

Андрей Романенко, заместитель председателя правления банка:

Это публичное заимствование, банк раскрыл свою информацию, показал все цифры по стандартам. Инвесторы приняли решение и, соответственно, это еще раз говорит о том, что доверяют и стране, и нашему банку.

Поступает огромное количество и новых проектов, заинтересованность иностранных инвесторов есть. Китайцы открыли большие линии. То есть работа идет, она не останавливается.

Работа ведется по всем направлениям, и в банковской сфере это видно отчетливо. За последние 2-3 недели ставки по депозитам и в валюте, и в белорусских рублях порядочно подросли. Теперь за вложение в долларах можно получить до 11% годовых, в нацвалюте – больше 30%.

И по прогнозам, если ставки эти еще и подрастут, то не намного. А это уже стабильность – говорит заместитель председателя правления другого банка, который как раз специализируется на работе с физлицами. Ведь притом, что привлекательность вкладов выросла, волна паники и их снятия наконец спала.

Дмитрий Фролов, заместитель председателя правления банка:

Безусловно, чем выше ставка, тем более охотно клиенты приходят в банк. И мы отмечаем рост тех клиентов, которые обратились за открытием новых депозитов в белорусских рублях.

Появляются достаточно интересные решения. Например, наш банк для тех клиентов, кто не хочет сейчас тратить валюту, но она у него есть, предлагает разместить ее в специальный депозит, и на сумму размещенной валюты мы предлагаем рублевый кредит. То есть если человеку надо на какое-то время, что называется, перехватить до зарплаты, то он может, не прерывая свой валютный депозит, воспользоваться вот этой кредитной линией и достаточно быстро вернуть эти деньги обратно.

В конце июня Нацбанк поднял ставку рефинансирования в стране до 18%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И доходность банковских вкладов это, безусловно, увеличило. По данным главного банка страны, белорусы хранят на счетах около 9 триллионов рублей. И проценты по депозитам, понятно, должны приносить больше, чем съедает инфляция.

Сложнее тем, у кого есть кредиты, привязанные к этому финансовому индикатору. Но даже здесь банки могут идти на уступки и вместо стандарта (ставка рефинансирования – + 8%) приплюсовать 6%.

Минчанка Елена Полякова недавно в этом убедилась. Валютный кредит на строительство квартиры взяла еще в 2005 году. Ежемесячные платежи по займу превышают 200 долларов, но даже после поднятия ставки банк сделал клиенту предложение, от которого сложно отказаться.

Елена Полякова, кредитополучатель:

Нам пришло письмо из банка, в котором мы брали кредит на строительство квартиры. Признаться, сообщения, которые там содержится, порадовали нашу семью. Одно из них о том, что нам снижена процентная ставка с 12% до 10% годовых. А второе – о том, что по нашему заявлению теперь банк может продлить срок кредита еще на пять лет.

Оксана Лосева, заместитель директора департамента кредитования населения банка:

Правление банка рассмотрело свою кредитную политику и решило, что мы не меняем процентные ставки, не изменяем. Они остаются на условиях, которые сегодня действуют. Это кредиты на потребительские нужды – 26%, как и было. И под 17% годовых для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

О нынешней ситуации на рынке недвижимости мы поинтересовались в соответствующем агентстве. Его директор отмечает: особого хаоса здесь и не было. Было недопонимание. И в том, что касается аренды, и в покупке, и в продаже. Теперь же все стало куда понятнее. Арендодатели сориентировались в ценах, кто-то стал принимать оплату в белорусских рублях, да и квартиры, говорят здесь, по-прежнему продаются и покупаются.

Аделина Попова, директор агентства недвижимости:

Рынок не замер, он сейчас стал как-то более стабилен, но цены, в то же время, немножко опустились опять же. Если раньше у нас расчеты между продавцом и покупателем требовали в валюте, то сегодня готовы принимать в белорусских рублях.

Сегодня стоимость аренды снизилась на 50 долларов, сегодня однокомнатную квартиру можно найти за 160-180$.

В брокерской компании на примерах разъясняют, почему можно говорить о том, что антикризисный план Правительства и Нацбанка по стабилизации оказался действительно успешен. Введение бюджетной дисциплины и сокращение ряда госрасходов привело к сокращению денежной массы и к необходимости субъектов хозяйствования конвертировать свою валюту в рубль для полноценной работы.

В итоге времена, когда на биржевом рынке курс прыгнул до 9 тысяч за доллар, безвозвратно ушли в прошлое. Сначала он упал до восьми, потом до семи. Теперь же курс стабилизировался даже на сером рынке. И находится в районе шести тысяч за доллар, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Полховский, аналитик брокерской компании:

У нас по итогам мая дефицит во внешней торговле как бы сократился. И вообще мы вышли даже на профицит. По последним данным Нацбанка, в мае у нас сальдо по внешнеторговым операциям составило 116 миллионов, если я не ошибаюсь. То есть это было где-то впервые положительное сальдо с лета 2006-го. И, в принципе, это подтверждается данными статистики. Мы видим, что по сравнению с маем 2010-го, у нас экспорт практически удвоился.

По словам аналитика Полховского, каким бы странным это ни казалось, нынешние трудности в экономике дальше вряд ли будут носить инфляционный характер. Ведь любого белоруса, понятно, прежде всего волнуют цены в магазинах.

Валерий Полховский, аналитик брокерской компании:

Прежде всего, темпы инфляции у нас, скорее всего, вернутся к докризисным уровням и вообще могут даже уменьшиться, потому что денежно-кредитная политика ужесточается. Да, у нас вырос курс, да, у нас выросли цены в связи с этим в магазинах, но дело в том, что уже в сложившиеся цены повышение курса заложено. И если он в дальнейшем не будет повышаться, то давление уже больше на цены не будет происходить.

Впрочем, подтверждение словам аналитика уже сегодня можно увидеть в магазинах: цены не растут, и даже падают. Да и те самые перечеркнутые ценники тоже уходят в прошлое – теперь их встретишь реже. Но не потому, что скидок нет, а потому, что даже они зафиксировались.

Плюс к этому реальностью в крупных магазинах стали дополнительные скидки на товары для пенсионеров и многодетных семей. В одном из универсамов, к примеру, им достаточно показать паспорт или удостоверение – и еще минус 3% от цены. При этом никакого ажиотажа, как еще пару месяцев назад, нет. Теперь если сахара и берут чуть больше, то это по сезону, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Зайцева, товаровед универсама:

Колбасы реализация у нас не изменилась, такая как и была. Сгущёнка, мясные и рыбные консервы. Сейчас летний период, все едут на дачи, и это очень удобно брать с собой, и, понятно, спрос немножко увеличивается. И сахар – сезонный товар. Летом же ягода пошла. Люди варят варенье.

Согласны с продавцами теперь и покупатели. Если в магазинах все есть, зачем закупаться на годы вперед?

Покупатель:

Покупаю экономно, стараюсь где-то сэкономить, не покупать больше, чем нужно, никаких запасов. Покушал, приготовил, пошел купил опять. А зачем заготавливать? Это совершенно не нужно. Трудности надо пережить!