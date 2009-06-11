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Каким быть Минску? (ФОТО+ВИДЕО)

11 июня 2009 16:18
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В последние несколько лет в Мингорисполкоме стали привлекать интересные и экономически выгодные инвестпроекты.

В следующем году на проспекте победителей начнут строить аквапарк, практически готов бизнес-центр по пр. Дзержинского, строится автовокзал Центральный. На докладе о перспективах развития Минска Президенту рассказали о том, что в августе будет готов архитектурный проект нового музея Великой Отечественной войны в парке Победы у стелы «Минск — город-герой», в районе Чижовского водохранилища планируется постройка этнокультурного центра «Беларуская спадчына».

Одно из поручений Президента касалось гостиницы Беларусь. Александр Лукашенко вывел чиновников на улицу, чтобы обсудить возможность реконструкции здания.

Еще одно поручение на контроль — концентрация средств на главных направлениях. Нельзя начинать массу проектов, распыляя средства, а потом оставлять как недострой. Строить надо быстро. Президент, в частности, обратил внимание на ситуацию со строительством штабквартиры Национального Олимпийского комитета на проспекте победителей. Если компании не укладываются в обозначенные сроки, то площадки должны передаваться другим инвесторам.

Архитектурные проекты Минска

 

Архитектурные проекты Минска

 

Архитектурные проекты Минска

 

Архитектурные проекты Минска

 

Архитектурные проекты Минска

 

Архитектурные проекты Минска

 

# Экономика # Лукашенко

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