Какие ГЭС появятся в Минске в 2010 году?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Что даст введение ГЭС в Дроздах? Насколько эффективно она будет работать?

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

ГЭС в Дроздах позволит получать дешевую электроэнергию. В прошлом году мы построили и запустили ГЭС на Чижовском водохранилище, на водосбросе. В этом году будет введена ГЭС на водосбросе в Дроздах. Последняя ГЭС будет на очистных сооружениях.

Почти 6% всей электроэнергии, которую потребляет водоканал, а он является самым крупным потребителем электроэнергии, будет добываться на гидроэлектрстанциях.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся отопления и экономии электроэнергии в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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