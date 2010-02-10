Как сыграли на сахарном рынке белорусские производители

Если белорусская сахарная отрасль работает как по маслу, то мировой конвеер дал серьезный сбой. Даже крупнейший производитель – Индия - в ближайшие годы себя обеспечить не сможет.

Сахарный дефицит мгновенно взвинтил ценник на белый продукт. По всем прогнозам до 2012 года миру придется несладко. Из-за плохих метеоусловий в Мексике, Китае и Таиланде, дефицит сахара на планете составит 12 миллионов тонн – это на 43% больше, чем прогнозировалось еще пару месяцев назад.

Для Беларуси – страны, которая производит сахарного продукта в два раза больше, чем может съесть, — такие тенденции только на руку. Шансом превратить белое в золотое наши предприятия воспользовались вовремя. География специализированных торговых домов вышла за просторы СНГ. А контракты приобрели интерконтинентальный характер.

Иосиф Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Экспорт увеличился и составил 143% к уровню 2008 года. Мы сделали прорыв по Средней Азии, новые рынки появились в Узбекистане, Азербайджане, Киргизии.

Отечественная сладкая отрасль – лакомый кусок и тех, кто ввозит сахар в Беларусь. Еще один плюс в копилку экспорта – переработка зарубежного сахара-сырца. Однако есть все перспективы обойтись и без нее. Четыре миллиона тонн свеклы – оптимальная загрузка отечественных заводов. Но перспективы мирового дефицита – повод задуматься о большем.

Григорий Романюк, начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Что касается увеличения объемов, то вопросы такие обсуждались. Но это возможно только в том случае, если будут развиваться мощности перерабатывающих заводов. Что же касается сельского хозяйства – такие резервы есть.

Сахар миру нужен, и в Беларуси его много. Что не менее важно – предприятия смогли вовремя адаптироваться к новым условиям и выйти на новые рынки. Осталось собрать валютный урожай.