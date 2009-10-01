Как регулируются цены на белорусский картофель

На фоне стартовавших по всей стране сельхозярмарок, на которых каждый имеет возможность заполнить свои личные закрома, появились разговоры о картофельном дефиците.

Наш спецкор попытался разобраться, откуда растут сорняки слухов. И вообще, что в этой истории вершки, что корешки, и какие выводы стоит сделать обычному любителю пюре и драников? Расследование программы «Неделя».



Жители Малоритского района приехали за семенами. Берут картофель сразу на несколько домов. Получается больше двух тонн или целая машина. Им, как и некоторым другим владельцам частных подворий, не повезло с погодой. Весь июнь и июль шли непрекращающиеся дожди. Они конечно и раньше бывали, но не в таком количестве.

Директор Линовского крахмального завода теперь на работе с утра до вечера. Ведь у него в хозяйстве, впрочем, как и в других, картофель уродил. На вопрос почему, ответов несколько. Во-первых, потому, что крупным производителям защищать репутацию картофеля от подмоченности, т.е. от фитофторы, было легче. У них и техника, и средства защиты, да и саму обработку надо было раз пять провести. В итоге, особой разницы в урожайности, по сравнению с прошлым годом, нет. Разве что сортировка теперь стала более чёткой.

– Продовольственный крупный картофель идёт в одно положение, семенной картофель поступает в прицеп, а мелкий картофель, который мы потом используем для производства крахмала, поступает в другую сторону, – рассказал директор Линовского крахмального завода Владимир Руденок.

Здесь говорят, всё что ни делается, на самом деле к лучшему. В последнее время спрос на крахмал действительно упал. Сложно белорусам конкурировать с поляками, чьё картофельное производство фактически живёт за счёт госдотаций. Но в итоге как раз та картошка, которая не пошла на крахмал, теперь свободно распродаётся населению. Сюда может приехать любой и купить картофель в любом количестве по очень низким ценам.

– Мы продаём по ценам, утверждённым облисполкомом. По 660 рублей килограмм. Мы не превышаем эти цены, не хотим наживаться на чужой беде. Можно было бы продавать и по 1200 и по 1300 на рынке, но мы не хотим, – сказал директор Линовского крахмального завода Владимир Руденок.

Линовский крахмальный завод каждый день отправляет тонны картофеля в район и Брест. Оттуда они поступают в больницы, школы, детские сады. И таких заводов и СПК по стране десятки. Несмотря на то, что уборка картофеля ещё не завершена, уже понятно, урожай, пусть и не такой высокий как в прошлом году, но всё же весомый.

В СПК «Агро-Мотоль» порядка четырёх тысяч тонн картофеля уже заняли места в хранилище. И это ещё далеко не конечная цифра. Работы столько, что даже времени на разговоры с нами у работников этого хозяйства совсем не остаётся. Одни разбирают, другие отгружают. Разве что третьи просто наблюдают за погрузкой. Это индивидуальные предприниматели, которые как раз и развезут картофель по городам и весям.

Предприниматели бывают разные. Особенно в осеннюю пору. Когда картофельных продавцов на рынке делят на лиц физических и юридических. К первым относят тех, кто продаёт исключительно картофель, выращенный на своих приусадебных участках. В этом случае цены на второй хлеб не регулируются.

– Сельские советы выдают людям справки, что это их картофель, выращенный на подсобном хозяйстве. Они имеют право его продавать, или их ближайшие родственники. Фирма, если покупает где-то картофель, попадает под мониторинг цен. Это юридические лица, – разъяснил ситуацию начальник службы организации рыночной торговли Минского Комаровского рынка Владимир Коваленко.

16 сентября Мингорисполком установил предельную цену на картофель – тысяча рублей. Т.е. продавать дороже перекупщики теперь просто не могут. По крайней мере, в столице. Владельцы же частных подворий – другое дело. Их на рынке сразу отличить можно. Но низкие цены первых не дают разогнаться ценам вторых. Это здесь и называют грамотным регулированием стоимости стратегических продуктов.

Бобруйск. Ярмарка. Очередь за картошкой. Такая длинная – не потому что мало. А потому что всего по 600 рублей за килограмм. У соседних машин почти пусто. Там по 700-800 продают. На местном рынке ситуация пока отличается от столичных. Облисполком решения о регулировании цен на картофель ещё не принял. Поэтому пока цифрами на ценниках здесь заправляет конкуренция. Продавцы на точках оглядываются на ярмарочные цены и расстраиваются. Их, впрочем, понять можно. Тут особо не разгуляешься. Но покупателям это только на руку.

Если спрос формирует предложение, то здоровый спрос формирует низкую цену. Правда это не всегда спасает от тех, кто хочет заработать на ажиотаже, которого нет. Бывали, к примеру, случаи, когда предприниматель умудрялся купить справку в каком-нибудь сельсовете и тем самым выдать приобретённый задёшево в СПК картофель за самовыращенный. В этом случае цену он мог увеличить хоть в два, хоть в три раза. Верный способ борьбы с таким незаконным заработком – искать подешевле, особенно на ярмарке.

Ведь на рынке проверкой справок у владельцев частных подворий занимается администрация. Проверка – это когда милиция или налоговая по просьбе этой самой администрации выезжает на место и смотрит: а реально ли столько картошки выращено и выкопано к моменту продажи, сколько в справке указано. Может быть, поэтому в нашей стране если построить картофельную пирамиду и можно, то только понарошку.