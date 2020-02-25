Как работает хостел или банк? Чем будет удивлять второй день Недели предпринимательства
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни все заинтересованные могут не только в деталях изучить алгоритм открытия собственного дела, принять участие в бизнес-дискуссиях, но и предложить собственные инициативы по улучшению делового климата.
Так, по традиции, во второй день Недели у предпринимателей есть возможность в буквальном смысле продемонстрировать свой бизнес, а у участников форума попасть на любое производство страны и на конкретном примере изнутри изучить, как работает банк, логистическая или транспортная компания, прачечная или хостел.
Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020
Список ведущих белорусских предприятий готовых к организации подобных экскурсий довольно широк. В стране – более 360 тысяч субъектов хозяйствования. Так что бизнес представят во всём своём многообразии.
А уже 26 февраля состоится центральное событие Недели предпринимательства – Деловой форум для полутысячи представителей бизнес-ассоциаций Беларуси, Европы, Китая и России. В рамках бизнес-дискуссии будет опубликован индекс делового оптимизма.