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Как работает хостел или банк? Чем будет удивлять второй день Недели предпринимательства

25 февраля 2020 07:42
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни все заинтересованные могут не только в деталях изучить алгоритм открытия собственного дела, принять участие в бизнес-дискуссиях, но и предложить собственные инициативы по улучшению делового климата.

Как работает хостел или банк? Чем будет удивлять второй день Недели предпринимательства-1

Так, по традиции, во второй день Недели у предпринимателей есть возможность в буквальном смысле продемонстрировать свой бизнес, а у участников форума попасть на любое производство страны и на конкретном примере изнутри изучить, как работает банк, логистическая или транспортная компания, прачечная или хостел.

Как работает хостел или банк? Чем будет удивлять второй день Недели предпринимательства-4

Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

Список ведущих белорусских предприятий готовых к организации подобных экскурсий довольно широк. В стране – более 360 тысяч субъектов хозяйствования. Так что бизнес представят во всём своём многообразии.

Как работает хостел или банк? Чем будет удивлять второй день Недели предпринимательства-7

А уже 26 февраля состоится центральное событие Недели предпринимательства – Деловой форум для полутысячи представителей бизнес-ассоциаций Беларуси, Европы, Китая и России. В рамках бизнес-дискуссии будет опубликован индекс делового оптимизма.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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