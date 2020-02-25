Как работает хостел или банк? Чем будет удивлять второй день Недели предпринимательства

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни все заинтересованные могут не только в деталях изучить алгоритм открытия собственного дела, принять участие в бизнес-дискуссиях, но и предложить собственные инициативы по улучшению делового климата.

Так, по традиции, во второй день Недели у предпринимателей есть возможность в буквальном смысле продемонстрировать свой бизнес, а у участников форума попасть на любое производство страны и на конкретном примере изнутри изучить, как работает банк, логистическая или транспортная компания, прачечная или хостел.

Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020 Список ведущих белорусских предприятий готовых к организации подобных экскурсий довольно широк. В стране – более 360 тысяч субъектов хозяйствования. Так что бизнес представят во всём своём многообразии.