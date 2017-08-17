Как проливные дожди повлияли на уборочную кампанию в Витебской области?

Новости Беларуси. Торопятся и витебские аграрии: «подмочить» репутацию северному региону ночью с 16 на 17 августа не смог даже проливной дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поля комбайны вышли чуть позже обычного. Правда, нюансы в работе с мокрым зерном все же есть.

Анастасия Бут, СТВ:

Ливень, который нынешней ночью обрушился на Витебскую область, несколько изменил привычный график работы аграриев. Несколько часов комбайны вынуждены были простаивать в поле, пока солнце не подсушило колоски. Мокрое зерно плохо просыпается через решето комбайна, а солома – хуже срезается. В итоге увеличиваются потери.

Стальной хватке погрузчика непогода не мешает работать. Под проливным дождем или палящим солнцем, Александр Чижиков стабильно убирает спрессованную солому.