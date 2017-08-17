Как проливные дожди повлияли на уборочную кампанию в Витебской области?
Новости Беларуси. Торопятся и витебские аграрии: «подмочить» репутацию северному региону ночью с 16 на 17 августа не смог даже проливной дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В поля комбайны вышли чуть позже обычного. Правда, нюансы в работе с мокрым зерном все же есть.
Анастасия Бут, СТВ:
Ливень, который нынешней ночью обрушился на Витебскую область, несколько изменил привычный график работы аграриев. Несколько часов комбайны вынуждены были простаивать в поле, пока солнце не подсушило колоски. Мокрое зерно плохо просыпается через решето комбайна, а солома – хуже срезается. В итоге увеличиваются потери.
Стальной хватке погрузчика непогода не мешает работать. Под проливным дождем или палящим солнцем, Александр Чижиков стабильно убирает спрессованную солому.
Александр Чижиков, механизатор ОАО «Рудаково»:
По 100 тонн делаем в день. Работаем с 7 там до 9. Если большой дождь идет, тогда сыро, могут тракторами резать поле.
А так помехи большой нет.
Сын механизатора пошел по стопам отца и сейчас на практике в том же хозяйстве. Вместе с коллегами отвечает за исправность техники. И вот уж кому на руку несколько часов простоя, так именно автомеханикам.
Андрей Бенько, заведующий машинным двором ОАО «Рудаково»:
Мы производим своевременно ТО, чистим комбайны, просматриваем все узлы.
Чтобы техника в поле вышла полностью готовой, чтобы не было простоев на поле.
Круглосуточно кипит работа на зерносушилке. Производительность комплекса – до 480 тонн. Хозяйство «Рудаково» в 2017 году радует и сухость зерна – 17 %, и его урожайность – почти 63 центнера с гектара (на треть выше, чем в 2016). Чистого продукта получили более 7000 тонн.
Денис Терешков, заместитель директора ОАО «Рудаково»:
Комитетом поставлена задача подготовить 900 тонн семян в план для Витебской области. На сегодня засыпано 400 тонн – это один сорт. И остальное будет второй сорт. Буртуем и укрываем пленкой, чтобы зерно не замокало.
Дождь, в принципе, не мешает.
Во время селекторного совещания Президент поставил задачу завершить уборку до 20 августа. Южные регионы страны стремительно приближаются к финишу, на севере несколько запаздывают: сегодня здесь убрано чуть более 50 % площадей. Вал зерна – 550 тысяч тонн. Витебская область намерена намолотить не менее миллиона.