Как привлечь инвестора и эффективно работать?

Эти вопросы обсуждали руководители СЭЗ, представители МИД и Академии наук.

Не смотря на преференции созданные в свободных экономических зонах, количество инвестиций, а так же расширение производственной базы оставляет желать лучшего. В свободной экономической зоне "Витебск" вроде как все и экономично и динамично. С 1999 года развиваются активно. 31 предприятие резидент и 4 тысячи рабочих мест. Есть заслуги, есть и проблемы. И не только для витебской свободной экономической зоны. Они актуальны для всех СЭЗ.

Количество инвестиций в СЭЗ бесспорно растет. Однако раньше это были простые производства. Теперь стоит задача об изменении качества и масштаба открываемых предприятий. Причем некоторые из них производят товар, пользуясь льготами СЭЗ, аналогичный, что и вне свободной экономической зоны.

Цель СЭЗ сегодня - увеличить экспорт товаров с маркой "Сделано в Беларуси". По оценкам специалистов, привлечь серьезный зарубежный капитал в белорусские СЭЗы легко. Многое зависит от отношения инвестора к стране. Главное - создать условия, что бы иностранный инвестор поверил в долговременные и выгодные отношения.