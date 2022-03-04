Как поддержать частный бизнес? Минэкономики обратилось к предпринимателям

Новости Беларуси. Министерство экономики обратилось к бизнес-сообществу с инициативой разработки совместных планов по повышению внутренней устойчивости экономики к внешним вызовам и обеспечению макроэкономической стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильное ведомство предлагает высказаться о возможных мерах поддержки экономики частного сектора. Представители деловых кругов могут поделиться инициативами по принятию решений, которые можно реализовать в рамках ЕАЭС и Союзного государства для стабилизации товарных, финансовых и валютных рынков.