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Как поддержать частный бизнес? Минэкономики обратилось к предпринимателям

04 марта 2022 15:30
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Новости Беларуси. Министерство экономики обратилось к бизнес-сообществу с инициативой разработки совместных планов по повышению внутренней устойчивости экономики к внешним вызовам и обеспечению макроэкономической стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как поддержать частный бизнес? Минэкономики обратилось к предпринимателям-1

Профильное ведомство предлагает высказаться о возможных мерах поддержки экономики частного сектора. Представители деловых кругов могут поделиться инициативами по принятию решений, которые можно реализовать в рамках ЕАЭС и Союзного государства для стабилизации товарных, финансовых и валютных рынков.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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