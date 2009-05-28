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Как накормить белорусов собственными же овощами, фруктами и ягодами?

28 мая 2009 18:03
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Пока замороженные импортные продукты составляют серьезную конкуренцию отечественным. И дело здесь не только в технологии.

Белорусские бренды среди сотен упаковок находят только продавщицы, по нашей просьбе. Остальные овощные смеси на белорусские прилавки попадают из Польши, горошек – из Венгрии, а цветная капуста – из Китая. Трудно быть патриотом, когда всего одна из десяти замороженных морковок – отечественная.

Чиновники и сами не находят ответа на вопрос, почему Польша кормит нас ягодами и грибами, купленными у нас же. В Беларуси линии заморозки недавно открыли на нескольких комбинатах, но их далеко не достаточно, и вопрос о новых точках, который раз выносится на заседании Мингорисполкома.

С технологией шоковой заморозки, казалось бы, все просто. Главное – как можно скорее охладить продукты. Если вода в них мгновенно превратится в ледышку, они не только не потеряют формы, но и сохранят естественный вкус.

Для реализации проекта чиновники уже в ближайшее время планируют взять кредит, но кредиторам ведь сначала еще надо будет доказать, что белорусские замороженные овощи и ягоды способны превзойти импортных конкурентов.

# Экономика

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