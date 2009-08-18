Как можно заработать на макулатуре

На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске решили проблему сбыта. Слагаемые успеха – агрессивная маркетинговая политика и внимание к каждому клиенту.

Ещё в начале года у предприятия были проблемы со сбытом. Но уже весной удалось существенно разгрузить склады. А сейчас они и вовсе пусты.

– Активизировались все рынки. Это и белорусские рынки и экспорт. За этот год благодаря работе нашего маркетинга и всей коммерческой службы заключили 68 договоров с потребителями, с которыми ещё не работали, – рассказал заместитель генерального директора светлогорского целлюлозно-картонного комбината Александр ДРОЗДОВ.

В светлогорский картон упаковывают свою продукцию почти все предприятия страны. Самый востребованный товар – ящики из так называемого гофрированного картона. Этот упаковочный материал легкий, но прочный. Кстати, крупногабаритную тару для холодильников и телевизоров в нашей стране производят только здесь.

Оборудование установили в 2007, а к этому году оно полностью себя окупило. Новая продукция востребована. И не только в Беларуси. Партнеры есть в России, Грузии, Молдове и Польше. На предприятии понимают, что сейчас нужно дорожить каждым клиентом.

– Существует определенная система скидок. Если какие-то организации на протяжении определенного времени выполняли свои финансовые поручения достаточно серьезно и берут большие объемы, они получают скидку, – рассказала маркетолог бюро развития рынка светлогорского целлюлозно-картонного комбината Валерия ДЕНИСОВА.

Ещё один залог успеха комбината – постоянное участие в выставках. К примеру, этим летом светлогорские производители представили свою продукцию на международной выставке в Москве. Чем и привлекли большое количество клиентов, поставщиков и партнеров. В ближайших планах национальная выставка в Литве.