Как еще государство поддержит экспортеров?

Речь идёт о стопроцентной компенсации кредитов.

В Беларуси разрабатываются дополнительные меры по поддержке валообразующих предприятий, которые отправляют свою продукцию на экспорт. Речь идёт о стопроцентной компенсации кредитов.

Во втором квартале текущего года дополнительную поддержку окажут предприятиям реального сектора экономики Беларуси и России. Им обеспечат равный доступ к госзаказам. С нашей стороны в этот перечень вошли 11-ть предприятий, с российской – 9-ть.

В Беларуси также готовится указ о мерах господдержки малого предпринимательства и поддержке производителей ряда потребительских товаров.

- Документ предусматривает снизить в два раза ставки налогов на прибыль, недвижимость и земельный налог, рассказал телеканалу «Столичное телевидение» заместитель министра экономики Республики Беларусь Анатолий ФИЛОНОВ. - Данная льгота будет предоставляться в том случае, если дефицитные позиции товаров занимают более 50% в производимой продукции.