Как электрокары повлияют на нефтяной рынок: о чем говорили на отраслевом форуме «Нефть и газ» в Минске
Новости Беларуси. Электрокары готовятся обрушить нефтяной рынок. Произойдет это в течение ближайших 7 лет – такой прогноз дали аналитики 28 сентября в Минске на отраслевом форуме «Нефть и газ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировые концерны все больше отказываются от двигателей внутреннего сгорания и отдают предпочтения «зеленым» авто. Только за последний год количество электрических машин увеличилось на 60% – 2 миллиона экземпляров.
Иван Кудинов, аналитик консалтинговой компании (Украина):
К 2040 году – по прогнозу аналитических агентств – мы прогнозируем, что на около 8 миллиардов баррелей в день уменьшится потребление нефти. Это 350 миллионов тонн в год за счет увеличения роста электротранспорта. Примером большим является именно Китай: в Поднебесной сейчас очень активно развивается эта программа.
Отметим, что Беларусь в этом направлении работает на опережение: скоро в серийное производство запустят первый отечественный электрокар, в помощь и АЭС. Ну а традиционный рынок топлива ожидают изменения уже в самое ближайшее время: «Белоруснефть» предложила повысить стоимость бензина и дизеля в среднем на 5%. Руководство концерна считает, что сейчас это оправдано: кризис на Ближнем Востоке взвинтил ценник на баррель черного золота – 59 долларов. А повышение тарифа внутри страны поможет выровнять ситуацию – на топливе белорусские заправки почти не зарабатывают.