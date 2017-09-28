Как электрокары повлияют на нефтяной рынок: о чем говорили на отраслевом форуме «Нефть и газ» в Минске

Новости Беларуси. Электрокары готовятся обрушить нефтяной рынок. Произойдет это в течение ближайших 7 лет – такой прогноз дали аналитики 28 сентября в Минске на отраслевом форуме «Нефть и газ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые концерны все больше отказываются от двигателей внутреннего сгорания и отдают предпочтения «зеленым» авто. Только за последний год количество электрических машин увеличилось на 60% – 2 миллиона экземпляров.