Как быть с предприятиями, которые не могут догнать своих конкурентов?

Предложения либо объединить конструкторские бюро лидского завода «Нёман» и МАЗа, либо сами предприятия звучали ещё раньше.

Белорусская техника – бренд страны. Наши машины хорошо знают далеко за пределами Беларуси. Будь то МТЗ, Амкодор, БелАЗ, Гомсельмаш или МАЗ. Это гиганты отечественного машиностроения. Но на рынке работают и небольшие предприятия. Которые не хотели бы утонуть в водовороте финансового кризиса.

Спасательный круг нужен небольшому машиностроительному предприятию. Вопрос лидского завода «Нёман» подняли на совещании у Президента неделю назад. Мол, выпускают заведомо худший аналог МАЗовских автобусов. Давно предлагают либо объединить конструкторские бюро, либо сами предприятия. Заново изобретать велосипед выходит недешево.

Новый директор на заводе чуть больше месяца. Демонстрирует новое оборудование – красильно-сушильный цех. Он сразу разобрался – без поддержки не удержится на плаву. Финансовые трудности, слабый конструкторский отдел – в итоге: устаревшие модели городских автобусов. Пусть и окрашены на пять с плюсом, но конкуренции не выдерживают. На предприятии говорят, может, есть смысл небольшому заводу пуститься в маленькое плавание – переориентироваться на производство маршруток.

– Они пользуются спросом на рынке, интерес у Украины, России, – говорит генеральный директор опытного завода «Нёман» Анатолий МАНИКАЛО.

– На данном заводе есть всё необходимые ресурсы, возможно чтобы собирать качественную технику за соответствующую цену. И мы будем всячески сотрудничать, – отметил начальник отдела продаж предприятия по производству автобусов Юрий КОВАЛЬ (Санкт-Петербург)

Искать потенциальных инвесторов, находить покупателей – сейчас уж точно не время сидеть сложа руки. Направить свои усилия на реанимацию – есть и такой вариант на «Нёмане». В смысле – прорабатывается вопрос о производстве реанимобилей для России по их проектам. Очевидно, что в непростое время искусство маневрировать, в том числе и на производстве, становится незаменимым.

– Покупатель всегда прав. Этот принцип должен лечь в основу. Не надо убеждать, что мы не можем, или вам это не надо. Нужно идти на встречу и стараться выполнить все его требования, т.е. работать, – считает заместитель главного конструктора филиала по производству автобусов и троллейбусов ОАО «МАЗ» Василий ВЛАДЫЦКИЙ. – Это нелегко, но интересно. Много оригинальных проектов, много оригинальных автобусов на линии. Нелегко, но интересно.

На том же МАЗе – «индивидуальный пошив». Машины комплектуются с учётом требований стран назначения. Например, в Сибири кондиционеры ни к чему, а вот для азиатских стран – вещь в автобусе незаменимая. Сейчас собирают машинокомплекты для польского города Любляна. А для сербского Белгорода – машинокомплекты на сжиженном газе. Специальных и индивидуальных заказов становится на предприятии больше. Станет ли больше сам завод – пока неизвестно. Вопрос о возможной помощи лидскому товарищу пока прорабатывается. Поэтому и комментариев нет. Ведь всё нужно стратегически продумать.

– Главное на выходе был комплекс показателей. Погоня за прибылью сегодня не дает эффекта, а вот стратегия развития обеспечит сбыт продукции и приток денег, – считает доктор технических наук, заведующий отделом Института экономики НАН РБ Владимир РУДЕНКОВ.

В последнее время в мире наблюдается тенденция к слиянию или поглощениям. Для многих предприятий это становится спасением во время кризиса. У нас пока речь идёт не столько о каких-либо значимых объединениях, сколько об объединении усилий. Из того что было на слуху последнюю неделю – союзный комбайн. По задумкам, совместно разработанный агрегат позволит сократить затраты и увеличить производительность. Разработка должна была бы снять любые претензии производителей сельхозмашин России и Беларуси. Но пока новаторский плуг застрял в бумажном потоке.

А вот новый льноуброчный комплекс уже опробовали в поле. Это совместный проект с французами. Комбайны позволяют убирать лён без потерь. Эффект от новых технологий – производство качественного льноволокна увеличится на треть.

– Эта технология даст короткие сроки уборки зерна, производительность и самое главное – лучшее качество льна, – отмечает генеральный директор РУП «НПЦ НАН РБ по механизации сельского хозяйства» Владимир САМОСЮК.

Чтобы прекрасно работало действительно всё – будь то проекты или объединения – нужно прикладывать ещё немало усилий. Ну а вместе или поодиночке – решают люди и время.