Как быстро появятся совместные белорусско-венесуэльские производства и почему это выгодно

От простой торговли Беларусь и Венесуэла переходят к более сложным формам сотрудничества. В ближайший год белорусы в Боливарианской республике построят 3-4 завода. Выпускать они будут тракторы, автомобили.

За последние годы товарооборот Беларуси и Венесуэлы вырос с 5 миллионов долларов до 600. А в перспективе замахнулись и на миллиард. От простой торговли – ты мне, я – тебе – страны переходят к новым формам сотрудничества. Ведь государства стали значительно ближе. Правда, расстояние между Минском и Каракасом все те же 16 часов лету. Чтобы не преодолевать тысячи километров решили построить заводы по производству белорусской техники в самой Венесуэле. Везти не машины, а технологии.

Без техники в Венесуэле как без рук. Природа выстроила в этой стране бесконечный горный рельеф. Сами же венесуэльцы сейчас активно строят жилье. Поэтому грузовики, тракторы, большегрузы – очень кстати. В тему – и новый кирпичный завод. Все это новые рабочие места и поступления в бюджет Боливарианской республики. Беларусь – тоже в плюсе.

Александр Филиппов, политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

– Создавая свои товары на месте, мы значительно удешевляем их, сразу решается вопрос с транспортировкой, мы можем их оперативно приспосабливать с учетом местных особенностей, делая их более конкурентоспособными, что, естественно, оборачивается в виде прибыли.

Осенью, колона грузовиков из белорусского тумана стартовала в субэкваториальную Венесуэлу. Там на латиноамериканских полях у них начнется «сладкая жизнь». Машины будут перевозить сахарный тростник. Для этого у серийной машины появился спецприцеп. Не прошло и пять месяцев, как определились – такие будут собирать и в самой боливарианской республике. Пять тысяч машин в год.

Анатолий Павлович, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– В условиях финансово-экономического кризиса надо заниматься экспортной составляющей. Мы имеем возможность продавать нашу продукцию на этих рынках. Страны-соседи увидят нашу продукцию, и рынок сбыта не ограничится Венесуэлой, а пойдет и в другие страны.

Запустить новое производства должны уже следующим летом. Тогда-то Президенты смогут перерезать красную ленточку. Заводы должны заработать к 1 июля. Если все пойдет по плану, то это будет белорусским подарком венесульцам ко Дню независимости Боливарианской республики. Его празднуют там 5 июля.

Наталья Бреус, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.