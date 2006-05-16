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Кадры решают все. В правительстве решают, какие кадры нужны

16 мая 2006 11:23
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На реализацию государственной программы среднего специального образования планируется выделить в ближайшие пять лет более 65,5 млрд. рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Совмина министр образования республики Александр Радьков.
30  млрд. будет выделено из республиканского бюджета. С  учетом  демографической ситуации  и  положения  на  рынке труда планируют сократить прием абитуриентов на дневные бюджетные отделения техникумов  и  средних специальных учебных  заведений на  3  тысячи человек. Это касается тех  специальностей, где наблюдается  избыток  специалистов: юристов, бухгалтеров и  экономистов.
По расчетам  разработчиков  программы, это позволит сэкономить около 10 млрд. рублей, которые можно будет направить на развитие материально-технической базы.
Сегодня средние специальные  учебные заведения  около  80%  специалистов готовят под  заказ  ведомств  и конкретных предприятий, 20%  выпускников составляет резерв  рабочей силы. 
По  мнению  Александра Радькова,  программа  развития профтехобразования позволит не только  улучшить материально-техническую базу средних специальных учебных  заведений и ПТУ,  но  и повысить  уровень  и  качество подготовки специалистов,  расширить количество специальностей и специализаций.
В настоящее  время  в  Беларуси 213  средних  учебных  заведений,  которые   выпускают специалистов по  154  специальностям.
# Экономика

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