Кадры решают все. В правительстве решают, какие кадры нужны

На реализацию государственной программы среднего специального образования планируется выделить в ближайшие пять лет более 65,5 млрд. рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Совмина министр образования республики Александр Радьков.

30 млрд. будет выделено из республиканского бюджета. С учетом демографической ситуации и положения на рынке труда планируют сократить прием абитуриентов на дневные бюджетные отделения техникумов и средних специальных учебных заведений на 3 тысячи человек. Это касается тех специальностей, где наблюдается избыток специалистов: юристов, бухгалтеров и экономистов.

По расчетам разработчиков программы, это позволит сэкономить около 10 млрд. рублей, которые можно будет направить на развитие материально-технической базы.

Сегодня средние специальные учебные заведения около 80% специалистов готовят под заказ ведомств и конкретных предприятий, 20% выпускников составляет резерв рабочей силы.

По мнению Александра Радькова, программа развития профтехобразования позволит не только улучшить материально-техническую базу средних специальных учебных заведений и ПТУ, но и повысить уровень и качество подготовки специалистов, расширить количество специальностей и специализаций.

В настоящее время в Беларуси 213 средних учебных заведений, которые выпускают специалистов по 154 специальностям.