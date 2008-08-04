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Качество зерна нового урожая лучше прошлогоднего

04 августа 2008 07:59
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Именно так оценили первые партии злаков специалисты Государственной хлебной инспекции. На предприятия хлебопродуктов поступило около 20% объема госзаказа ржи. Благодаря эффективной борьбе с многолетними сорняками - зерно в основном чистое, без вредных примесей. Улучшились и хлебопекарные достоинства злака. Прошлогодний показатель превышает и натурный вес пшеницы. Однако остались вопросы по качеству ячменя. Хозяйствам рекомендовано более тщательно производить его подработку и сушку.
# Экономика

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