Качество зерна нового урожая лучше прошлогоднего

Именно так оценили первые партии злаков специалисты Государственной хлебной инспекции. На предприятия хлебопродуктов поступило около 20% объема госзаказа ржи. Благодаря эффективной борьбе с многолетними сорняками - зерно в основном чистое, без вредных примесей. Улучшились и хлебопекарные достоинства злака. Прошлогодний показатель превышает и натурный вес пшеницы. Однако остались вопросы по качеству ячменя. Хозяйствам рекомендовано более тщательно производить его подработку и сушку.