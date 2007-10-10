Качественному белорусскому молоку - соответствующую цену

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси инициирует повышение закупочных цен на молоко.

Если правительство и Комитет по ценообразованию поддержат аграриев, то цена на молоко высшего сорта возрастет на 10% до 480 белорусских рублей за килограмм.

За литр сданного молока аграрии получают сегодня в зависимости от качества от 250 до 435 рублей. Держать корову частникам, выражаясь экономическими терминами, стало не рентабельно. Фактически только в посёлке Луначарский Речицкого района от стада в 40 голов осталось 6 коровок.

В колхозе "Советская Беларусь" в этом году появилась современная товарно-молочная ферма. 70% стоимости строительства - бюджетные средства. Рентабельность производства 17%. Сегодня предприятие строит ещё один комплекс, но уже преимущественно за свои деньги.

Повышение закупочной цены улучшит финансовое состояние аграриев, причём не скажется на кошельке рядовых потребителей. Если повышение закупочных цен произойдёт, оно станет третьим в нынешнем году. В перспективе министерство предлагает довести закупочные цены до 600 рублей за килограмм.

