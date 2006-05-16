Кабинет министров. Помощь предприятиям Беларуси

Правительство Беларуси установило особый контроль за 113 предприятиями страны. Многим фабрикам и заводам оказана государственная поддержка: выданы кредиты, отсрочены платежи по долгам в бюджет. И они постепенно выходят из кризиса. Минский завод колесных тягачей в этом году планирует провести масштабное техническое <перевооружение>. Для этого предприятие получило долгосрочный кредит от государства. Правительство пошло еще на одну уступку: отложено погашение предыдущего займа. На полученные средства прежде всего будет закуплено новое оборудование в рамно-прессовый цех, где оно не обновлялось уже 40 лет. Новые станки позволят получать конструкции по электронному чертежу. Минский завод колесных тягачей - единственный в СНГ завод, выпускающий внедорожные автомобили большой грузоподъемности. После распада Советского союза завод потерял все рынки сбыта. Сейчас восстанавливаются прежние торговые связи и ведется поиск новых. Пока технику закупает Россия и восточные страны. А в экспериментальном цеху рождаются машины, не имеющие аналогов в мире. Сегодня предприятие выпускает порядка 140 моделей. Все они разрабатываются индивидуально - под требования заказчиков. Это удобно покупателям и выгодно заводу. В прошлом году прирост объемов производства составил 26%, в этом - планируется не меньше, а к концу пятилетки - специалисты надеются увеличить его в несколько раз.