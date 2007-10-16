К зиме готовы, но не все

Об этом констатируют в правительстве.

Отопительный сезон уже начался. Однако лишь три четверти потребителей тепла получили паспорта готовности. Причина - неорганизованная работа. За нерациональное использование ресурсов этой зимой будет особый спрос. Перед жилищными службами поставлена задача разумной экономии.

Готовясь к зиме, специалисты, казалось бы, предусмотрели все. Разработаны варианты снабжения Беларуси топливом в условиях возможного сокращения поставок энергоресурсов и резкого похолодания. Созданы необходимые запасы топочного мазута и угля. Из 44 котельных на мазуте - 43 уже перевели на более дешевое топливо. Приведены в порядок все объекты энергетики, объемы закачки газа в хранилища по сравнению с прошлым годом увеличены. Поставки российского "голубого" топлива в Беларусь на следующий год согласованы в объеме 21,6 миллиарда кубических метров. Причем энергетики рассчитываются за импортные энергоносители в срок.

Если у энергетиков проблем с задолженностями нет, то у коммунальщиков их хватает. 40 миллиардов рублей - столько население недоплатило ЖЭСам. Причем каждый десятый должник хронический. История не нова, но эффективного метода борьбы пока нет.

Старт отопительного сезона удачным не назовешь. Главное чтобы специалисты сделали правильные выводы. Маленькая ошибка одного человека может привести к большой беде.