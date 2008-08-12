К утру сегодняшнего дня в Беларуси уже собрано 5,5 миллионов тонн зерна нового урожая

О миллионном намолоте отрапортовали хлеборобы Брестской области. Лидерство же прочно удерживает Минская, где с полей собрано 1 миллион 335 тысяч тонн зерновых. Темпы жатвы в последние дни возросли и за минувшие сутки аграрии страны собрали 344 тысячи тонн. Убрано 65% посевной площади. Средняя урожайность по республике – почти 38 центнеров с гектара. Самая высокая – свыше 47-ми – в Гродненской области. Гомельская же первой в Беларуси завершает уборку зерновых и намерена помочь техникой северным регионам.