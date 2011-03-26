К промышленному сбору березового сока приступили лесные хозяйства Беларуси

Березовый сок пили еще древние скифы. На Руси в десятом веке этот напиток был основным конкурентом кваса. Сегодня в белорусскую березовицу добавляют различные вкусовые оттенки: от яблока до смородины. Напиток прекрасно утоляет жажду, а богатое содержание глюкозы поддерживает организм в тонусе.

В этом году только по Брестской области планируют собрать 7 тысяч тонн березового сока. Это в два раза больше чем в прошлом году.

Виктор Цыбульский, лесничий:

Надрез делается под углом в 30 градусов. Не более 3 сантиметров. И забивается лоток, загнутый под углом в 90 градусов. Потом вешаем пакет. Забиваем гвоздь выше. И смотрим, чтобы не было протечки.

Владимир Дорошенко, лесник:

Нам списки передают с лесничества. Там люди записываются на утро и на вечер. В этом году мы подсочиваем 1500 пакетов. План у нас - 40 тонн. Зависит от погоды.

Сбор сока - дело серьезное. За его заготовку без разрешительного документа нарушитель оплатит штраф - до 20 базовых величин. А кроме того, возместит ущерб, причиненный окружающей среде.

Владимир Новиков, Андрей Щерба.