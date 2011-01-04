К перспективным производствам на базе минских ЖРЭО будут привлекаться китайские инвестиции

К слову, дебютные проекты направят на импортозамещение, а далее — на экспорт.

В числе первых на территории коммунальных служб запустят завод по производству запорной арматуры, аналогов которого пока нет в Беларуси. В ближайших планах также строительство цеха по производству окон высокого качества. Это позволит уменьшить затраты на капитальный ремонт и увеличить количество новых рабочих мест.

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы будем пытаться начать в этом году строительство нескольких заводов по переработке твёрдых и жидких бытовых отходов для того, чтобы минимизировать потери, извлечь выгоду и сократить затраты на их утилизацию. Инновации и инвестиции — это первоочередные наши задачи, поэтому мы будем пытаться наращивать свой производственный потенциал во всех своих службах.

В амбициозных планах коммунальщиков — еще 400 тысяч парковочных мест и миллион квадратных метров отремонтированного жилья. Финишируют эти проекты к 2020-му году.

А в ближайшее время в столице появятся компактные многоуровневые парковки высотой до четырех этажей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Первые ярусы отдадут сфере бытового обслуживания. Таким образом, оставив авто, минчане одновременно смогут воспользоваться услугами химчисток, моек и шиномонтажей.