К энергетической безопасности Беларуси будут принципиально новые подходы

5 февраля концепцию, разработанную межведомственной комиссией, созданной по поручению Президента, озвучили в Национальной Академии наук.

Чтобы повышение цен на природный газ не повлияло существенно на нашу экономику, комиссия разрабатывает новые подходы. В частности, в энергетический баланс Беларуси будут введены уголь и ядерная энергия, появится электростанция, работающая на местных запасах бурого угля. Ее доля в энергобалансе к 2020 году составит 2 миллиона условных тонн.

Как заверили в Академии наук, в Беларуси будет строиться самая надёжная атомная электростанция. В выборе проектировщика специалисты будут ориентироваться не только на проект, но и на его исполнение. И надо отметить, что в ядерной энергетике у Беларуси достаточно амбициозные планы. К 2020 году ожидается выход на две тысячи мегаватт.

При выборе проекта Беларусь не привязывается к конкретной стране-партнеру. Спрос на ядерную энергетику в мире растёт, а география компаний может меняться.

Ожидается, что уже в 2014 году в строй будет введён первый энергоблок, примерно в 2016 году - второй. И запланированная мощность, как подчеркнул Михаил Мясникович - это ещё не предел. Пока место строительства не определено. Геодезические и геологические исследования ведутся одновременно на двух площадках.

Случайность, но на пресс-конференции по энергосбережению, внезапно пропал свет. Часть разговора прошла в темноте. Перебоев же с энергоресурсами в стране, заверили в Академии, быть не должно. Для этого и разрабатывается концепция энергетической безопасности.