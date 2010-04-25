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К берегам Украины прибыла первая партия нефти сорта «Санта Барбара» из Венесуэлы

25 апреля 2010 12:07
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Танкер «Морская звезда» подошел к причалу сегодня около четырех утра. Все утро эксперты замеряли объемы и высчитывали плотность нефти. В 10 часов началась отгрузка «черного золота» в специальные резервуары.

Судно «Sea Star» из Венесуэлы поставили к причалу в четыре часа ночи. Ещё вчера судно находилось в одесском порту на рейде, в ожидании свободного причала. Сегодня в 10.12 началась «чёрного золота» с судна.

Сорт «Санта Барбара» — именно так называется эта нефть — произвело совместное белорусско-венесуэльское предприятие «Петролера БелоВенесолана».

Само 250-метровое судно прибыло под мальтийским флагом. К слову, экипаж танкера — многонациональный, есть представители Венесуэлы, Мальты и Украины. А вот журналистов на судно не пускают, так как это считается территорией другого государства.

Как сообщили специалисты, на разгрузку судна понадобится ещё около трёх дней, ещё три дня нефть будут загружать в вагоны-цистерны. Так что, в начале мая можно встречать нефть в Беларуси.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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