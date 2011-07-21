К 2013 году Беларусь сможет перерабатывать всю молочную сыворотку в стране, зарабатывая на этом валюту

О развитии молокоперерабатывающей отрасли и модернизации заводов зашла речь на Верхнедвинском маслосырзаводе, который Александр Лукашенко посетил во время рабочей поездки по Витебской области.

Предприятие валообразующее, с традициями, которые уходят еще в начало прошлого века. Но по сути, история начинается с момента акционирования маслосырзавода в 1998 году. Глобальная реконструкция. И сегодня главное отличие завода от всех остальных в отрасли — глубина переработки молока.

Петр Лавринов, директор ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»:

Внедрены передовые системы менеджмента качества, система безопасности, система определения критических точек, а также система охраны труда.

Недавно здесь запустили новый цех по производству сыров. Установлено австрийское оборудование — этакий единый комплекс от систем обезжелезивания воды до очистных сооружений. Производство сыра увеличилось более чем в два раза. Александр Лукашенко с удовольствием попробовал продукцию.

Уже скоро здесь начнут перерабатывать сыворотку. Это инвестпроект в 35 миллиардов рублей. Финансирует государство — пример того, как из продукта проблемного можно сделать валюту. Плюс возможность наладить фактически безотходное производство, решить экологические проблемы с утилизацией отходов. Новый цех рассчитан на сушку 200 тонн сыворотки в сутки. Оборудование поставлено из Словакии, уже идет его наладка. Запустить планируют в июле, причем сроки сократили — первоначально запустить его собирались до конца года.

Выпущена пробная партия, закупать продукт уже готовы крупные европейские компании. Первый мешок, сошедший с конвейера, — теперь, фактически, музейный экспонат.

Сухая сыворотка — это еще и сырье для пищевой и фармакологической промышленности. Наладить такое производство было поручением президента.

Одним из первых в стране переработкой сыворотки занялся Березовский маслосырзавод. И уже по стране введены четыре объекта, всего планируется открыть такое производство на базе восьми заводов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

К 2013 году мы планируем полностью ввести все эти объекты, и сыворотка выбрасываться не будет. В Витебской области будет замкнутый цикл её переработки.

Президента проинформировали, как идут дела по созданию Белорусской молочной компании. Поручение показать результат уже до конца года было дано в июне во время рабочей поездки по Брестской области. Сегодня предложили включить в компанию шесть заводов области, активно использовать товаропроводящие сети и логистические склады «Савушкина продукта» и «Санта Бремора».

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Выстраивается логистика, определены сырьевые зоны по направлениями. Есть склады, проводящая сеть, довольно широкая география поставок.

Главе государства продемонстрировали и все самое лучшее, что производит сегодня мясо-молочная промышленность региона на уже модернизированных предприятиях. Президент заметил — надо проанализировать все что сделано, что дает прибыль и решить как двигаться дальше.

Александр Лукашенко:

Есть уникальные природные условия, хороший скот — и вы будете иметь запросто 7 тысяч молока, говядины. Оршанский район — уникальный, хорошие земли. Там можно и свинину, и птицу. И здесь можно, но очень аккуратно. Вы должны нащупать этот баланс. И год этот — показательный: что делать, в каком направлении идти, где допустили ошибки. Ориентироваться на современное. Нужны хорошие люди, руководители — это и деревни, которые мы должны сохранить, а потом уже мясо, молоко, тракторы и автомобили.