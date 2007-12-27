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Изымать и предоставлять земельные участки в Беларуси станет проще

27 декабря 2007 18:03
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Соответствующий Указ подписал Президент Александр Лукашенко. Документ направлен на дебюрократизацию работы местных исполнительных комитетов и призван обеспечить доступность, простоту и оперативность работы чиновников. Отныне перечни свободных земельных участков должны быть открытыми, полными и достоверными. Предоставлять наделы будут по результатам аукционов и без торгов в зависимости от цели приобретения. В основном все вопросы будут решаться на местах. А за необоснованный отказ в изъятии и предоставлении земли предусматривается ответственность вплоть до уголовной.
# Экономика

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