Израильская компания Fishman Group готова инвестировать 500 миллионов долларов в Белорусский парк высоких технологий

Конкретные вопросы реализации проекта обсуждались сегодня на встрече совладельца компании Эйяля Фишмана с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Работы могут начаться уже в середине будущего года, а строительство будет длиться 5-6 лет. Конкретная сумма инвестиций будет зависеть от количества резидентов, вовлечённых в проект. Ожидается, что для его реализации будут привлечены, как собственные средства Fishman Group, так и кредиты банков, средства других партнёров.



Отметим, Fishman Group – одна из крупнейших финансово-промышленных групп Израиля, основная специализация которой – инвестирование в строительство, высокие технологии и торговую сеть.