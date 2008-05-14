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Изменён порядок размещения инфраструктуры при строительстве жилья

14 мая 2008 14:42
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Президент Беларуси подписал соответствующий указ. Документ направлен на увеличение объёмов и сокращение сроков жилищного строительства. Отныне земля застройщикам будет выделяться без инфраструктуры, но при наличии утверждённой проектной документации на строительство таких объектов. При этом местные госорганы должны ввести в эксплуатацию внеквартальную инженерную и транспортную инфраструктуру в районах многоэтажной застройки не позднее, чем за три месяца до приёмки в эксплуатацию жилья.
# Экономика

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