Изменён порядок размещения инфраструктуры при строительстве жилья

Президент Беларуси подписал соответствующий указ. Документ направлен на увеличение объёмов и сокращение сроков жилищного строительства. Отныне земля застройщикам будет выделяться без инфраструктуры, но при наличии утверждённой проектной документации на строительство таких объектов. При этом местные госорганы должны ввести в эксплуатацию внеквартальную инженерную и транспортную инфраструктуру в районах многоэтажной застройки не позднее, чем за три месяца до приёмки в эксплуатацию жилья.