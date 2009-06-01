Изменился порядок отстрела кабанов в Шкловском районе

Зверюг накажут за кукурузу.

Аграрии хозяйства «Александрийское» бьют тревогу. Их кукурузные поля атакуют кабаны. Ростки зерновой культуры для животных - любимейшее из лакомств.

Из почти полутора тысяч гектаров кукурузы кабаны уже потравили в этом году десятую часть посевов. И не только в «Александрийском». От набегов страдают и другие хозяйства. Был бы только район лесистый.

Действуют кабаны, как отличные зерноуборочные комбайны. Становятся в начале поля. Выбирают себе по борозде. Опускают голову. И идут, поедая ростки кукурузы. Вот от того леса до этого места - метров 300. Это расстояние кабаны преодолевают за полночи. На этом участке кукурузы уже не будет



Даже если пересадить культуру заново, гарантии, что кабаны не вернуться – нет. Сейчас в окрестных угодьях их более 200 особей. И это без учета молодняка. Охотоведческое хозяйство могло бы помочь отстрелом, но пока помогает лишь советами.

- Есть способы защиты, которые апробированы в Европе. Это и электроограждение, и применение химических веществ, - говорит МИХАИЛ ГОРДЕЕВ, директор Шкловского охотоведческого хозяйства

Закупать химию аграриям накладно, а огородить полторы тысячи гектаров угодий нереально.

- Приезжал егерь, показывали мы ему поля. Говорит, будем пугать. Вот и следы от мотоцикла. Может пугал. Но, гляньте, как их можно напугать, - сетует ВИТАЛИЙ ПОТЁМКИН, начальник производственного участка ОАО «Александрийское».

Егерское хозяйство снабжает кабаний выводок подкормкой. Разбрасывают зерно в лесу, подальше от угодий. Сыплют помногу, чтобы животные подольше не уходили. Помогает не особо. Потому местные власти пошли на крайние меры.

- Принято решение об особом режиме охоты. То есть теперь можно будет отстреливать не только самок, но и самцов. А также стрелять с расстояния меньшего, чем по правилам охоты, - говорит МИХАИЛ ГОРДЕЕВ, директор Шкловского охотоведческого хозяйства

Лицензия же на отстрел будет стоить не 130, а всего 30 тысяч рублей. Уж на такие условия, клюнут даже самые экономные охотники, верят аграрии.