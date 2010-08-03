Изменения в законе о хозяйственных обществах помогут Беларуси войти в тридцатку стран с наилучшим бизнес-климатом

Такое мнение сегодня высказали в Минэкономики.

В первую очередь, документ направлен на защиту прав инвесторов. Он упорядочит совершение крупных сделок, а также защитит мелких акционеров от недобросовестного использования совместного имущества.

Олег Мельников, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы говорим о защите инвесторов. Очевидно, что будет и большая привлекательность со стороны потенциальных инвесторов в приобретении акций. По последним данным, по показателю защиты инвесторов мы находились на 109 месте, но по нашей предварительной оценке с принятием этого закона и изменений в других странах, вполне можем войти в тридцатку.