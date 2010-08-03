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Изменения в законе о хозяйственных обществах помогут Беларуси войти в тридцатку стран с наилучшим бизнес-климатом

03 августа 2010 17:53
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Такое мнение сегодня высказали в Минэкономики.

В первую очередь, документ направлен на защиту прав инвесторов. Он упорядочит совершение крупных сделок, а также защитит мелких акционеров от недобросовестного использования совместного имущества.

Олег Мельников, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы говорим о защите инвесторов. Очевидно, что будет и большая привлекательность со стороны потенциальных инвесторов в приобретении акций. По последним данным, по показателю защиты инвесторов мы находились на 109 месте, но по нашей предварительной оценке с принятием этого закона и изменений в других странах, вполне можем войти в тридцатку.

# Экономика

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