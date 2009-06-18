Изменения для водителей большегрузов тяжелее 9 тонн

Министерство транспорта и коммуникаций ожидает получить не менее $1,9 млрд. доходов от транзита через Беларусь в 2009 году.

И хотя транзит через страну за пять месяцев снизился в среднем на 15-20%, этот показатель меньше, чем у соседей, благодаря гибкой тарифной политике, которую проводят наши отраслевые транспортные администрации. Принятые меры позволяют не допустить обвального снижения объемов транзита и удерживать его на уровне. Платные дороги вводить в стране не планируется, сообщили представители департамента «Белавтодор». Однако, сейчас обсуждается вопрос компенсации затрат за пользование дорогами большегрузами общей массой свыше 9 тонн.

- В зависимости от срока пребывания устанавливается плата. Перевозчик получает евро-виньетку и наклеивает на стекло. Служба контроля будет на выезде. Для внутреннего пользования варианты есть разные – годовая, полугодовая, квартальная, недельная. В зависимости от срока пользования, - сообщил Григорий Шульга, заместитель директора департамента «Белавтодор».