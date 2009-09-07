Изменение стоимости корзины валют имеет технический характер

Резкое изменение стоимости корзины иностранных валют, к которой привязан белорусский рубль, носит технический характер и вызвано однодневным отсутствием биржевых торгов по доллару США.

«Национальный банк информирует, что изменение стоимости корзины иностранных валют, по отношению к которой осуществляется привязка курса белорусского рубля, с 1008,00 рубля 7 сентября до 1011,47 рубля 8 сентября 2009 г. имеет технический характер и связано с отсутствием торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по доллару США 7 сентября 2009 года», - сказано в пресс-релизе НББ.

«Согласно действующему в настоящее время регламенту, при отсутствии биржевых торгов по доллару США официальный курс белорусского рубля к этой валюте сохраняется неизменным. С учетом изменения курсов других валют, входящих в состав корзины, это приводит к автоматическому пересчету ее рублевой стоимости», - поясняется в сообщении.

Отсутствие торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по доллару США 7 сентября 2009 года связано с нерабочим праздничным днем в США - Днем труда, отмечают в НББ.

По данным НББ, снижение курса белорусского рубля к корзине валют (доллар США, евро и рос.руб) на 8 сентября составило 5,36% (к 2 января 2009 года, то есть дате введения привязки) против 5% по состоянию на 7 сентября. Ослабление курса нацвалюты к корзине зафиксировано за счет снижения за день уставленного на 8 сентября курса белорусского рубля к евро на 0,48% и к российскому рублю на 0,56% при неизменности курса к доллару США, сообщает «Интерфакс-Запад».