Из-за резкого падения курса рубля население России скупает доллары, особенно в провинции

Граждане России начали спешно закупать валюту, после того как доллар и евро резко подорожали, и за последние две недели спрос на наличную валюту вырос на треть, особенно в регионах, пишет «Коммерсантъ».

Резкий рост спроса населения на наличную валюту в последние две недели отметили большинство опрошенных газетой представителей крупнейших банков. «Наши розничные клиенты в последние дни покупают в отделениях на 30–40% больше валюты, чем обычно», – сказал начальник управления операций на денежном и товарном рынках Промсвязьбанка Кирилл Гришанов. В Альфа-банке увеличение спроса оценили на уровне 15–20%. Рост спроса примерно на 30% отмечают в банке «Уралсиб», ОТП-банке, Юниаструмбанке.

По словам банкиров, наиболее востребованы американские доллары. «Спрос на доллары примерно в полтора раза превышает спрос на евро», – уточнил Гришанов из Промсвязьбанка.

«Рост спроса особенно ярко выражен не в столице, а в регионах, где волатильность курса и нестабильность на рынках вызывают большой ажиотаж у населения», – добавил председатель правления Юниаструмбанка Евгений Туткевич.