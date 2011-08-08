Из-за понижения рейтинга США подросли цены на золото

Сегодня драгоценный металл побил очередной исторический рекорд — на электронных торгах в Нью-Йорке металл стоит уже $1710 за унцию. На спотовом рынке в Лондоне цена поднималась до $1715,01, затем снизилась до $1710. Эксперты, правда, полагают, что стремительный рост дальше едва ли стоит ожидать. В ближайшее время драгоценный металл будет торговаться в диапазоне $1600 — 1700 за унцию. Сегодняшний рекорд — реакция рынка на понижение рейтинга США. Золото традиционно показывает динамику, обратную всем остальным рынкам, — инвесторы рассматривают металл как надежный инструмент сохранения своих вложений на падающем рынке.