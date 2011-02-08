Из-за многочисленных замечаний Национальная программа развития экспорта до 2015 года отправлена на доработку

В экспортной стратегии, по мнению премьер-министра, не учтены возможности Таможенного союза и ЕЭП. Немало претензий и к регионам – в экспортных планах областей нет конкретики. В проекте программы требуется прописать более четкую систему мониторинга работы.

В 2015 году Беларусь должна выйти на положительное сальдо внешней торговли. Отрицательный показатель плохо сказывается на валютном рынке и реальном секторе экономики. Поэтому усилия Совмина будут направлены на создание новых экспортоориентированных производств, увеличение доли наукоемкой продукции, модернизацию предприятий за счет инвестиций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Экспорт товаров необходимо нарастить в 2,2 раза, услуг – не менее чем в три раза за пятилетку.

Это очень непростая задача, для того, чтобы в 2014 году выйти на нулевое сальдо, а в 2015 году обеспечить положительное сальдо нашего внешнего торгового баланса.

Анатолий Русецкий, председатель президиума НАН Беларуси:

Видимо, целесообразно нам перейти на систему оплаты так, как принято в нормальных мировых компаниях. Я имею в виду систему бонусов по итогам работы за год. Чтобы руководящий персонал четко понимал, что если он сработает с прибылью, обеспечит выполнение параметров, то получит существенный прирост к заработной плате.