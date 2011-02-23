Из-за массовых беспорядков в Ливии активно растут цены на нефть

На мировых товарных рынках, в частности, в Лондоне, за баррель сырья давали 106,5 американских долларов. Это 28-месячный максимум.

Ажиотажный спрос на «черное золото» вызван у инвесторов не дефицитом поставок, а скорее, опасениями дальнейшего распространения политического конфликта в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Между тем, накануне нефть перестала поступать через морские терминалы Ливии — они были заблокированы. Падают и объемы газа, который поступает в Европу. Крупнейшие компании, включая иранские, приостановили добычу нефти в Ливии и начали эвакуацию сотрудников.

Нефть — это не единственное, что дорожает из-за беспорядков в арабском мире. Стоимость унции золота превысила 1400 долларов. Максимальных значений за последние три десятка лет достигли цены на серебро и палладий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».