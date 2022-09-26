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Из-за энергетического кризиса прогноз роста мирового ВВП ухудшился до 2,2%

26 сентября 2022 16:11
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,2 %. Еще в июне это были 2,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за энергетического кризиса прогноз роста мирового ВВП ухудшился до 2,2%-1

Последствия могут стать более серьезными, если Европе придется нормировать потребление энергоресурсов в зимних условиях. Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности. Европейские компании начнут переносить свои производства туда, где энергия дешевле.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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