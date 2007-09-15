Из лаборатории в производство

Учёные Витебского государственного технологического университета ежегодно представляют десятки научных разработок.

Более 50 из них уже успешно внедрены в различные отрасли народного хозяйства. Ресурсосбережение - одно из основных направлений нынешней политики государства, однако, научные

труды учёных в этой сфере, уже применяемые в некоторых производствах, не в полной мере используются другими предприятиями.

Учёные мужи Витебщины ещё с советских времён засыпали страну

рацпредложениями. Ресурсосбережение, столь актуальное в последние годы, заставило откорректировать ход творческой мысли белорусских учёных. Так в Витебском государственном технологическом университете на свет появилась машина по переработке отходов обувного производства. Конструкция уникальной установки, как всё гениальное, проста. Изготовить её можно на любом обувном предприятии собственными силами работников ремонтно-механического участка.

Научные разработки учёных Витебского государственного

технологического университета находят широкое применение не только в обувной промышленности, но и в других отраслях народного хозяйства. Из электропроводящих нитей, разработанных ими, уже шьётся одежда, защищающая человека от электромагнитных излучений. Но на достигнутом учёные не остановились. Они и дальше придумывают различные методы облегчения работы предприятий.

Главная проблема, стоящая перед учёными, - невостребованность их изобретений. К промышленному использованию готово 50, а внедрено, лишь 20 научных разработок. Выход из сложившейся ситуации они видят в следующем. Необходимо создание промежуточной, посреднической организации между наукой и производством, которая бы брала на себя функции продвижения научных разработок.

