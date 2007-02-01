Из Китая в Минск прибыла делегация для обсуждения перспектив межпарламентского сотрудничества

Дипломатическим отношениям Беларуси и КНР почти 15 лет. Уже создана развитая договорно-правовая база. Подписано около семидесяти договоров и соглашений. Наиболее важные - торгово-экономические, а также соглашения об исключении двойного налогообложения и о защите инвестиций.

Китайская народная республика - один из основных внешнеторговых партнеров Беларуси. Беларусь ежегодно экспортирует в КНР калийные удобрения, самосвалы, химическую продукцию, кожевенное сырье, импортирует из Поднебесной комплектующие изделия для экспорто-ориентированных производств. Крупнейшие предприятия Беларуси "БелАз", "МАЗ", "МТЗ" и другие собираются наладить совместное сборочное производство в КНР.



Сегодня же состоялась встреча китайской делегации с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям СНГ Вадимом Поповым. Развитие отношений с Китаем - одно из приоритетных направлений внешней политики Беларуси в азиатском регионе и на международной арене. Данный визит Народного политического консультативного совета КНР подтверждение того, что существующие контакты будут способствовать новым решениям в сфере сотрудничества. На встрече говорилось, что китайская сторона увидела в Беларуси стабильно развивающуюся экономику по всем направлениям, высокие технологии и научный потенциал.