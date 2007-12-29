Из ИП в ЧУПы все еще на льготных условиях

Срок перехода к деятельности в форме ЧУП продлен до 1 марта.

Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Такая мера принята для создания дополнительных условий перехода индивидуальных предпринимателей к деятельности в форме юридических лиц.



Принятие указа является продолжением работы государства, связанной с созданием для индивидуальных предпринимателей цивилизованных условий хозяйствования и обеспечения дополнительных возможностей для их перехода к деятельности в форме юридического лица.



Для повышения привлекательности работы в форме юрлиц, на год сохранены тарифы на коммунальные услуги за жилое помещение. Также до 1 января 2009 года для ЧУП сохранен порядок выдачи сертификатов соответствия и гигиенических удостоверений как для индивидуальных предпринимателей. А до 31 декабря 2009 снижен вдвое размер штрафов за административные правонарушения.

Кроме того, усовершенствован порядок применения упрощенной системы налогообложения и ведения бухгалтерского учета, урегулирован вопрос об адекватности налоговой нагрузки доходам.



В администрации Президента отмечают, принятие указа - еще один планомерный шаг к цивилизованным формам ведения бизнеса, о которых так много говорят сами ИП. Ведь, прежде всего, под словом "цивилизованный" должны пониматься равные условия для конкуренции.

Однако до сих пор единственное что отличает, ИП, имеющего трех наемных рабочих, от юрлица, в котором тоже работает три человека, лишь разница в налогообложении, ведении бухучета и количестве административных процедур. Не в пользу вторых, конечно.

Расставаться с такими привилегиями индивидуальным предпринимателям непросто. А потому многие из них, несмотря на льготные условия, не особо торопятся превращаться в наиболее простую форму юрлица - частные унитарные предприятия.

В принципе понять их можно. Неуплата налогов, неоформленные в штат наемники, зарплаты в конвертах и серые схемы ввоза - позволяют жить не так уж и плохо. По крайней мере, это далеко не все итоги проверок профильными комитетами деятельности десятков ИП.

На вопрос: кто страдает больше от таких действий ИП, ответа всего два. Прежде всего, сами наемные рабочие. Не отчисляемые в фонд пенсионного страхования деньги и пустая трудовая книжка вряд ли обеспечат достойную старость. ИП - как форма предпринимательской деятельности в мире давно непопулярна. Но даже в редких странах, где она еще распространена, именно ИП занимается отчислением средств в фонды социальной защиты, а не заставляет заниматься этим самих же наемников.

Главная причина, такой нелюбви к ИП в Европе - боязнь рисков. Если предприятие рискует уставным фондом, то индивидуальный предприниматель - своим имуществом. Слова о том, что бизнес должен быть социально-ответственным - не могут оставаться просто словами.

В Минэкономики уверены, переход ИП в юрлица - главный показатель концентрации капитала и рабочей силы. Предприятия становятся крупнее, конкурентоспособнее и ответственнее - прежде всего, перед обычным человеком.

Угроза индивидуальных предпринимателей с 1 января начать всеобщую двухнедельную забастовку - похоже, вряд ли осуществится. Невыгоден переход в ЧУП только тем, кто игнорирует социальное и налоговое законодательства.

Тем временем, позиция государства в отношении использования индивидуальными предпринимателями труда наемных работников остается неизменной. Ими смогут быть только члены семьи или близкие родственники.