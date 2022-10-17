Из Екатеринбурга и Перми открылись новые авиарейсы в Минск

Новости Беларуси. Российская авиакомпания открывает новые прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полеты запланированы по средам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 45 минут и 3 часа соответственно. Билеты доступны на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».