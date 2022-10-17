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Из Екатеринбурга и Перми открылись новые авиарейсы в Минск

17 октября 2022 16:05
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Новости Беларуси. Российская авиакомпания открывает новые прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Екатеринбурга и Перми открылись новые авиарейсы в Минск-1

Полеты запланированы по средам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 45 минут и 3 часа соответственно. Билеты доступны на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».

Подробнее о новостях экономики за 17 октября читайте здесь.

# Авиасообщение # Экономика # Фотофакт

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