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Из Астаны с многомиллионными контрактами вернулась белорусская делегация

14 сентября 2007 16:54
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За время двухдневного визита в Казахстан стороны наметили шаги по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.В течение двух лет наша республика намерена построить в Астане крупный торгово-логистический центр, где будет представлен широкий спектр белорусской продукции. Кроме того, в Казахстане планируют создать сборочное производство белорусских комбайнов. Преимущества отечественной сельхозтехники казахи успели оценить на выставке "БеларусьЭКСПО-2007", в которой приняло участие более 180 белорусских предприятий и организаций.
# Экономика

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