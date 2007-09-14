Из Астаны с многомиллионными контрактами вернулась белорусская делегация

За время двухдневного визита в Казахстан стороны наметили шаги по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.В течение двух лет наша республика намерена построить в Астане крупный торгово-логистический центр, где будет представлен широкий спектр белорусской продукции. Кроме того, в Казахстане планируют создать сборочное производство белорусских комбайнов. Преимущества отечественной сельхозтехники казахи успели оценить на выставке "БеларусьЭКСПО-2007", в которой приняло участие более 180 белорусских предприятий и организаций.