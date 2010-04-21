Івянецкі завод мастацкай керамікі выходзіць з крызісу

По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Народные избранники спрашивали о внешней политике, а также о делах внутри страны.
2010 год должен стать годом динамичного прорыва в Беларуси. Об этом заявил накануне Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием к народу и парламенту.
На совместном заседании обеих палат Парламента Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
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