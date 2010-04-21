Івянецкі завод мастацкай керамікі выходзіць з крызісу

В. Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей: Ставка на качество — это самый правильный подход

По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Народные избранники спрашивали о внешней политике, а также о делах внутри страны.