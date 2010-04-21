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Івянецкі завод мастацкай керамікі выходзіць з крызісу

21 апреля 2010 16:01
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Толькі летась тут выпусцілі прадукцыі на 3 мільярды рублёў.Вырабы карыстаюцца попытам, прычым, не толькі ў Беларусі, але і за мяжой. Сюжэт Вікторыі Свірскай пра «крохкі шлях да поспеху».
# Экономика

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