Ива в качестве топлива

В Гродненской области активно ведётся переход малых предприятий на местные виды топлива.

Вместо газовых котельных, сегодня большой популярностью пользуются котлы, способные работать на твёрдом топливе, отходах сельскохозяйственного производства и измельчённой древесине. Вопрос перехода на местные виды топлива для лидского торфообъединения стал актуальным ещё два года назад.

Несмотря на то, что предприятие является производителем этого самого топлива, весь технологический процесс по выпуску торфобрикета обеспечивался исключительно благодаря природному газу. Зависимость от которого, лидские торфоразработчики планируют исключить, начав реализацию проекта по переводу котельных на сжигание твёрдых видов топлива. Причём, в перспективе сырьём будет служить древесина быстрорастущих деревьев.

Эффективность разведения быстрорастущих деревьев в качестве топлива, по славам специалистов, не вызывает сомнений. После 3-х - 4-х лет измельчённая древесина уже готова к использованию. При этом, спиленные плантации за такой же короткий срок самовосстанавливаются. Первые результаты эксперимента в Лиде планируют получить уже в следующем году. А пока, как основной вид топлива здесь будут использовать торфобрикет.

Стоимость проекта по переходу на местные виды топлива на лидском торфообъединении более 4 миллиардов рублей, однако, окупится он уже через шесть лет. При этом основное его достоинство - полная независимость предприятия от поставок природного газа. При этом, недостатка в топливе, учитывая универсальность новых котлов, здесь не будут испытывать ещё несколько десятилетий.

