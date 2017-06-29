IV Форум регионов России и Беларуси открывается в Москве 29 июня

Новости Беларуси. 29 июня в Москве начинает работу крупнейшая региональная площадка для производителей двух стран. Вот уже четвертый год подряд здесь заключаются контракты, которые приносят Беларуси и России реальную прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: на втором Форуме регионов были заключены соглашения общей стоимостью более 230 миллионов долларов. По итогам третьего эта цифра составила уже около 300. Нынешний потенциальный пакет контрактов оценивают в 400 миллионов долларов.