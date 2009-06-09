Итоги заседания ЕврАзЭС: создан антикризисный фонд, формируется единая таможенная территория

Уставной капитал антикризисного фонда составит не менее 10 миллиардов долларов, Беларусь, Россия и Казахстан будут вступать в ВТО в качестве единой таможенной территории.

Для поддержания национальных экономик страны-участницы ЕврАзЭС создают собственный антикризисный фонд. Соответствующий документ подписан сегодня главами Правительств на заседании Межгоссовета Европейского экономического сообщества. Ожидается, Фонд заработает уже в этом году. Его уставной капитал составит не менее 10 миллиардов долларов. Средства будут выдаваться в виде займов и стабилизационных кредитов.

Сегодня в Москве также договорились о совместных антикризисных мерах стран — участниц ЕврАзЭС. Эти меры уже были одобрены на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в декабре прошлого года, также был разработан проект плана по реализации, но процесс согласования затянулся на целое полугодие.

Наибольшие трудности вызвали разделы по расширению использования национальных валют во взаиморасчетах и в качестве региональных резервных, а также проведение скоординированной политики поддержки внутреннего рынка продовольствия и других товаров. Мнение белорусской стороны — нужны незамедлительные шаги по выполнению антикризисного Плана. И сейчас одно из главных условий — вовремя устранить все межгосударственные барьеры.

В связи с этим принято еще одно принципиальное решение: Беларусь, Россия и Казахстан будут вступать в ВТО в качестве единой таможенной территории. Сегодня главы Правительств Беларуси, Казахстана и России встретились за столом переговоров по формированию единого таможенного пространства. Заявлено, что уже в первой половине будущего года Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана начнет свою полноценную работу. Рассмотрен также проект таможенного тарифа, при котором должны согласовываются все ввозные пошлины. Как подчеркнул белорусский премьер, Сергей Сидорский, наша страна подтверждает свою приверженность к присоединению ВТО, но теперь позиция будет согласовываться и с другими участниками Таможенного союза, то есть — Россией и Казахстаном.